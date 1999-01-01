Азино 777 - Официальный сайт казино AZINO777

Azino777 — это игорное заведение, которое функционирует на рынке азартных развлечений с 2010 года. Его надежность и честность гарантирует лицензия на предоставление развлекательных услуг от международного регулятора Кюрасао.

Структура и юзабельность сайта Азино 777

Официальные сайты казино Azino 777 имеют яркий стильный дизайн, который делает бренд узнаваемым. Пламя по сторонам страницы намекает пользователю на захватывающие развлечения и возможность сорвать джекпот. В самом верху расположены вкладки о казино, ответственной игре, информация о лицензии и пресс-центр, а также профиль игрока.

Отдельное место занимают сменяющие друг друга информационные картинки о текущих выгодных акциях и бонусах, а также топовых игровых автоматах. После них игроку предоставлена статистика выплат за последнюю неделю и максимальный джекпот.

Сайты казино позаботились об удобстве пользователей и создали удобное меню:

Главная. Здесь находятся топовые азартные развлечения.

Игровой зал. Эта вкладка имеет несколько подразделений: мои игры, популярные, слоты,джекпоты, столы и live-дилеры.

Бонусы. Здесь предоставлена информация о всехбонусных поощрениях.

Prime - эксклюзивные азартные развлечения.

Игорная платформа довольно быстро работает и не заставляет долго ждать загрузки игр. Интерфейс доступен на 3 языках: русский, английский и казахский.

Мобильная версия и приложение на смартфон

Играть в Азино 777 можно с мобильных устройств на базе Андроид. Мобильная версия полностью повторяет дизайн и функционал основной страницы онлайн казино. Для входа в систему со смартфона игроку придется повторно зарегистрироваться. Только после регистрации в мобильной версии можно скачать приложение. Для этого после входа в аккаунт с мобильного устройства необходимо обновить страницу и нажать кнопку “Скачать”. Для установки следуйте всплывающим подсказкам.

Доступные бонусы в Azino 777

Для своих клиентов администрация казино разработала бонусную программу, согласно которой каждый клиент может претендовать на поощрение. Для получения выгоды от таких предложений нужно ознакомиться с их условиями и правильно их выполнить. В разделе “Бонусы” предоставлена детальная информация о каждом поощрении.

Бездепозитный Бонус за регистрацию

Бездеп за регистрацию доступен всем новым клиентам при условии подтверждения мобильного телефона. Его размер - до 777 рублей. К данному бонусу не применяется вейджер. Выигранные средства от игры на бонусные деньги после внесения первого депозита от 1000 рублей на реальный баланс игрока автоматически зачисляется на баланс кэшбэка в казино. После, совершается перевод на основной счет клиента согласно условиям бонуса “Еженедельный кешбек”. Играя на бездепозитный бонус, игрок, который выиграл более 77777 рублей, может вывести 8000 рублей (не более 2 тыс. руб. в неделю). При этом для создания заявок нужно кроме первого депозита вносить минимум 1000 рублей на счет каждую неделю из 4х и делать ставки на эту сумму.

Еженедельный кешбек

Каждый четверг казино радует своих пользователей еженедельным кешбеком до 10%. Рассчитывается сумма возврата как процент от разницы между внесенными средствами на депозит и выплатами, а также автоначислениями. При этом она не может превышать сумму наибольшего депозита. Процент кешбека зависит от активности на сайте. Максимальный процент (10%) получают игроки с активностью на сайте 5 дней из 6. Менее активные пользователи могут рассчитывать лишь на 7%. Исключение - игроки высшей лиги. Казино им предоставляет 12% кешбека вне зависимости от активности. Отыгрывать данные денежные средства не нужно. При этом играть на бонусные средства можно только в Temple Cats, Platinum Lightning, Book of Pyramids, Arising Phoenix, Magic Owl.

Бонус на День Рождения

На День Рождения пользователей игорного сата Азино 777 ждет бонус. Получить его довольно просто. Нужно только пройти верификацию, указав дату своего рождения в профиле. Размер бонуса зависит от финансового положения в казино. Если в День рождения игрок находится в проигрыше, его ждет поощрение - 50% от суммы последнего депозита (от 100 руб. до 3000 руб. в эквиваленте). Если игрок в выигрыше - 100 руб. в эквиваленте. Бонус выдается в валюте счета один раз в году. Чтобы перевести бонусные деньги на реальный счет, нужно выполнить условия вейджера (минимальной суммы ставок) - х7.

Колесо Фортуны в Azino 777

Сыграть в мини-игру Колесо Фортуны может каждый пользователь после внесения депозита. В зависимости от суммы пополнения игроку доступны 3 колеса:

Бронзовое (депозит от 500 руб. до 999 руб.). Вращая это Колесо Фортуны, можнополучить: 7%, 10% или 12% на депозит; множители х2, х3 и х4 на сумму внесения; 1 фриспин или главный приз - 7000 руб. Главное преимущество данного Колеса Фортуны - отсутствие пустых полей, а значит пользователь в любом случае не останется без вознаграждения.

Серебряное (внесение от 1000 руб. до 1999 руб.). На барабане этого Колеса Фортуны расположены такие бонусы:7%, 10% или 12% на пополнение; множители х2, х3 и х4 на сумму депозита; 1 фриспин или главный приз - 70000 руб. При этом есть сектор на барабане с нулем.

Золотое (пополнение от 2000 руб.). От серебряного данное Колесо Фортуны отличается главным призом, который составляет - 700000 руб.

Чтобы конвертировать выигранные бонусы в реальные деньги, нужно сделать ставки на выигранную сумму.

Азартные развлечения от лицензированных провайдеров

Игорное заведение Азино 777 сотрудничает с более 65 разработчика азартных игр: Mercur, 2By2, Konami, Kajot, Zillion, Foxium, Betsoft, Apollo и другие. Игры от лицензированного провайдера гарантируют честность работы. На исход игры в таких слотах не может повлиять ни игрок, ни онлайн казино. Выиграть в азартных развлечениях можно лишь случайным образом, который определяет генератор случайных чисел. Так же в играх от легального производителя можно верить показателям отдачи игрового автомата и волатильности.

Слоты на игорной платформе занимают особое место. Их насчитывается более 3000. Все они имеют яркий дизайн, креативную сюжетную линию и множество дополнительных призов. Также заслуживают внимания слоты на удвоение, когда после выигрыша игроку предлагают забрать выигрыш или поставить его на риск-игру для удвоения.

Для любителей атмосферы наземных казино в Азино 777 есть раздел с Live-дилерами. Игра проходит в режиме реального времени. Это возможно благодаря прямой трансляции со специально оборудованной студии. Дилер ведет игру, результат которой также определяется случайным образом. В Live-режиме можно сыграть в монополию, покер, баккару и многие другие игры.

Джекпот слоты - это игровые автоматы с наивысшими выплатами. Как и в остальных играх у них есть аппараты для VIP-клиентов и остальных пользователей. Над игровым автоматом с наибольшей выплатой указана сумма максимального джекпота, который был выплачен.

Лицензия и безопасность персональных данных

Лицензия - это гарантия того, что игрок не потеряет свои деньги из-за махинаций и мошенничества игорного заведения. У Азино 777 имеется разрешение на осуществление деятельность в сфере азартных развлечений.

За свои персональные данные пользователь может не переживать. Согласно правилам онлайн казино личная информация о клиентах не разглашается. Доступ к персональным данным имеют только определенный круг работников игорного заведения, которые предоставляют полный пакет услуг.

Как начать игру в Azino 777?

Для доступа к развлечениям необходимо зарегистрироваться. Для это нужно указать номер телефона или email и выбрать валюту (евро, доллары, рубли и казахский тенге). После этого нужно подтвердить почту или телефон и администрация сайта пришлет логин и пароль для входа. В дальнейшем пароль можно изменить в личном кабинете.

После регистрации необходимо пополнить баланс. Для этого нужно зайти в кассу и выбрать одну из доступных платежных систем: банковскую карту, электронный или криптовалютный кошелек.

Игроки из каких стран могут пользоваться услугами Азино 777?

Официальные казино онлайн Azino 777 принимают игроков из Латвии, Литвы, России, Армении, Азербайджана, Казахстана и других стран СНГ. Строго запрещено регистрироваться и играть в игорном заведении гражданам Испании, США, Италии, Франции, Украины.

Служба технической поддержки

Если возникают вопросы по поводу работы игорного заведения, использования бонусов и другие, а также возникли проблема во время пользования сайтом, можно обратиться в службу поддержки. Это можно сделать с помощью письма на электронную почту, звонка на номер телефона или сообщения в онлайн чате. Скорость работы support зависит от входящих заявок. Специалист может ответить сразу или через некоторое время.

Азино 777 – основные преимущества:

Удобный интерфейс. Это позволяет игроку быстро и легко ориентироваться по сайту и экономит время на поиск нужного азартного развлечения.

Наличие мобильной версии и приложения. Это позволяетпользователю иметь доступ к играм в любом удобном месте, например, в автобусе или дома на диване.

Большой ассортимент азартных развлечений. Пользователю доступны многочисленные слоты, настольные и карточные игры.

НаличиеLive-режима. Клиент может ощутить себя в настоящем наземном казино с помощью игры с Live-дилерами в режиме реального времени.

Разнообразные бонусы для игроков. Их могут получить новички (бездепозитныйбонус за регистрацию) и постоянные пользователи игорного сайта (еженедельный кешбек, Бонус на День рождения).

Наличие бонусной игры Колесо Фортуны за пополнение депозита, в которой можно выиграть бонус.

Игровые автоматы от лицензированных провайдеров. Это гарантирует честность их работы.

Наличие эксклюзивного раздела с азартными развлечениями.

Мультивалютность. Игрок может выбрать в какой валюте открыть счет вонлайн казино. Доступны евро, доллары, рубли и казахский тенге.

Разнообразные платежные системы, с помощью которых можно совершать финансовые операции.

Но есть и недостатки: